Холодные и дождливые выходные ждут жителей Молдовы

Холодные и дождливые выходные ждут жителей Молдовы

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье будет достаточно холодно. По всей стране пройдут осадки. 

Так, 16 апреля температура воздуха в центральных районах страны составит +15..+18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. При этом осадки ожидаются на всей территории Молдовы.

А в воскресенье, 17 апреля, резко похолодает. Синоптики обещают до +9 градусов днём и до +6 ночью. Будет дождливо и пасмурно.

Следующая неделя также начнётся с осадков. Потепление ожидается только к среде.

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