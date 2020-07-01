Хоган: Запрос об экстрадиции Плахотнюка уже рассматривается властями США

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Власти Соединенных Штатов Америки уже рассматривают запрос компетентных органов Республики Молдова об экстрадиции бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, проходящего по делу о “краже века”. Об этом в рамках программы на частном телеканале сообщил посол США в нашей стране Дерек Хоган.

– Этот запрос изучается, и поэтому я пока ничего не могу вам сказать об этом процессе. Однако уполномоченные органы США и РМ находятся в постоянном контакте. Пандемия затронула дела государственной важности во всех странах, но, насколько я понимаю, изучение этого вопроса уже началось, – сказал он.

Дипломат отметил, что решение за американскими властями, однако подчеркнул, что важнее всего – чтобы власти нашей страны представили все имеющиеся документы, которые, по их мнению, являются доказательствами участия Плахотнюка в инкриминируемых им преступлениях, пишет tv8.md.

Напомним, Генеральная прокуратура объявила в середине июня о том, что направила запрос США об экстрадиции Плахотнюка. Ранее Игорь Додон отметил, что беглый олигарх может вернуться в Молдову только в одном случае – чтобы сесть за решетку. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.