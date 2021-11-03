Хочешь работать – предъяви ковид-сертификат! Власти могут ввести в стране новое правило

Хочешь работать – предъяви ковид-сертификат! Власти могут ввести в стране новое правило

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью может обязать работающих граждан иметь ковид-сертификат. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила координатор кампании по иммунизации в РМ Нинель Ревенко. 

Власти рассчитывают повысить таким образом уровень вакцинации в нашей стране.

– Мы обсуждаем эту меру и руководствуемся опытом других стран. Франция ввела этот сертификат в августе и, несмотря на демонстрации антиваксеров, показатель вакцинации существенно вырос. Прекрасный опыт у Португалии, страна полностью привита. У нас одна цель – спасти граждан, а решение будет принято в зависимости от эпидемиологических показателей, – сказала она. 

Напомним, согласно последнему решению НЧКОЗ, рекомендовано достигнуть к 1 декабря уровня вакцинации в 95% многих категорий работников.

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