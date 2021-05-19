Хлебом не корми

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О том, почему дорожает продукт первой необходимости

Несколько частных компаний по производству хлеба повысили цены на хлебобулочные изделия. Руководители этих предприятий оправдывают подорожание ростом цен на ингредиенты.

Виновато сырьё

Ещё в период пасхальных праздников, зайдя в один из сельских магазинов Новоаненского района, услышала разговор между продавцом и местным покупателем о том, что тараклийский производитель хлеба, имеющий завод и в Новых Аненах, предупредил о повышении цен с 11 мая. Понятное дело, что хлеба впрок не купишь, но народ покупал по 4–5 булок. И вот после Поминального дня стало известно, что часть хлебного ассортимента от этого производителя подорожала до 7%. Выросли в цене изделия из муки первого и второго сортов.

Руководитель хлебокомбината Александр Воинский в комментарии СМИ объяснил рост цен следствием подорожания всего второстепенного сырья (от растительного масла до упаковки, которые импортируются) из-за девальвации лея. Вместе с тем господин Воинский не понимает, из-за чего дорожает мука. По его словам, если в 2020 году мука, используемая для выпечки хлеба второго сорта, стоила до 4,5 лея, то в 2021-м она выросла в цене до 5,80 лея.

Как стало известно «АиФ в Молдове», Бельцкий хлебобулочный комбинат намерен уже во второй раз в текущем году повысить цены на свою продукцию. Впервые это произошло в феврале на 5%. А сейчас, мол, из-за удорожания большинства ингредиентов, они вынуждены ещё раз повысить стоимость хлеба.

– С начала прошлого года мука подорожала более чем на 40%, подсолнечное масло – на 35%, – аргументирует директор Бельцкого хлебокомбината Эдуард Грама. – Выросли цены на маргарин, молочные продукты, а также солярку, что тоже имеет значение с точки зрения логистики. В последнее время начали дорожать картон и фасовочная плёнка.

Что касается госпредприятия «Франзелуца», основного столичного поставщика хлебобулочных изделий, то его руководство заверяет, что роста цен на их продукцию не было и не планируется в ближайшее время.

Мы квалифицируем как спекулятивные заявления некоторых политиков, которые уже участвуют в избирательной кампании и пытаются отвлечь внимание общественности от нерешённых президентом вопросов.

Спекулятивные заявления

В то время как производители ссылаются на вынужденное повышение цен из-за удорожания ингредиентов и упаковочных материалов, политики от партии, лояльной к президенту Санду, и Платформы DA ухватились за очередную жареную тему: мол, хлеб дорожает, так как пшеницу вывозят из страны, и это угрожает национальной безопасности Республики Молдова.

Лидеры этих политформирований организуют брифинги для прессы, пишут обращения врио премьер-министра с призывом созвать заседание правительства, президента просят собрать Высший совет безопасности, хотя до этого и. о. главы Минсельхоза неоднократно заявлял, что запасов пшеницы в стране достаточно, а продают излишки, оставшиеся с 2016 года, которые просто могут сгнить в зернохранилищах.

На днях временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ион Пержу ещё раз заявил, что продовольственной безопасности РМ ничего не угрожает.

«Цена на муку высшего сорта на внутреннем рынке в настоящее время составляет 5,80 лея за килограмм, на муку первого сорта – 5,6 лея, муку второго сорта – около 5,3 лея за килограмм по сравнению с 6–6,5 лея в начале марта, – цитируют Иона Пержу CМИ. – Минсельхоз считает необоснованным повышение цен, проводимое некоторыми производителями хлебобулочных изделий. Также мы квалифицируем как спекулятивные заявления некоторых политиков, которые уже участвуют в избирательной кампании и пытаются отвлечь внимание общественности от нерешённых президентом вопросов. Продовольственная безопасность страны полностью

обеспечена».

Анастасия Погодина