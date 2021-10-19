Хлеб – всему головная боль?

0

Из-за чего при хорошем урожае пшеницы растут цены на изделия из неё?

Наши граждане давно привыкли к периодическому росту цен на товары первой необходимости. Но сейчас дорожает всё и сразу, даже основной продукт питания – хлеб. Правительство в этой ситуации самоустранилось, отдав бразды правления его величеству Рынку.

Как цифры разнятся?

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, в этом году в Молдове собрали 1,551 млн тонн пшеницы, что на миллион тонн больше, чем в прошлом. К примеру, на севере республики урожайность составила 3,5–4,5 тонны с гектара, в прошлом году собрали в среднем около 2 тонн с гектара.

– Фермеры продают пшеницу по цене от 3,8 до 4,1 лея за килограмм, в зависимости от качества продукции, – уточняет руководитель «Lider-Nord» SV Вячеслав Сырбу (Рышканский район). – Цена, по сравнению с прошлым годом, изменилась мало, но при этом возросли затраты на производство. Конечно, свою роль играет стоимость топлива, но значительнее сказался рост цен на химические средства защиты. Хотя, если говорить о солярке, в прошлом году мы её покупали по 11–12 леев за литр, сейчас цена приближается к 17 леям за литр. Разница существенная.

Вообще реальный урожай, как правило, гораздо выше официальных данных – об этом говорят и сами аграрии. В прошлом сезоне озвучили цифру урожая в 600 тонн, около 400 тонн сразу реализовали на местном рынке, а пшеница ещё очень долго уходила на экспорт. Из каких запасов?

По мнению Вячеслава Сырбу, если государство на самом деле хочет знать, что происходит в аграрном секторе, то правительственные чиновники должны иногда вставать с кресел и навещать фермерские хозяйства. Над производством сельхозпродукции нужен контроль хотя бы для того, чтобы реально представлять, что происходит в этой отрасли. Чтобы ориентироваться, кому, зачем, когда и по какому поводу придётся выдавать субсидии. А это, пардон, деньги налогоплательщиков, и очень бы хотелось знать, на что конкретно они будут потрачены.

Мы живём в ситуации неопределённости, зависим от внешних рынков, и эта зависимость за 30 лет только усугубилась. Сейчас не может быть точечного решения проблем. Нельзя рассматривать вопросы с хлебом отдельно от всего остального.

Что придержать до весны?

Крупные производители, имеющие элеваторы и склады, планируют часть урожая сохранить до весны. Потом пшеничка будет ещё дороже. На региональном рынке на Украине урожай на 2–3% ниже прогнозов, в России – на 10%. Кроме того, на мировом рынке на ценах отразилась засуха в США. Поэтому, несмотря на высокий урожай, цена на хлеб в Молдове может вырасти, этого не исключают и в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Некоторые сорта хлеба подорожали в Каушанах, Бельцах, Сороках и в других населённых пунктах. Неизбежность повышения цен прогнозирует и председатель Союза потребительских кооперативов Страшен – ныне URECOOP – Василий Гросу. Одно из подразделений союза – комбинат по производству хлебобулочных и кондитерских изделий PANIFCOOP.

– Цена хлеба связана не только со стоимостью зерна, хотя в этом году фермеры продают продовольственную пшеницу дороже на 70 банов – 1 лей, чем в прошлом, – уточняет Василий Гросу. – Раньше в это время года мы покупали сырьё максимум по 2,5 лея. Мы два месяца пытались удержать цены на хлеб, что привело в августе-сентябре к убыткам в 150 – 200 тыс. леев. Стали уходить люди. Они трудятся в сложных условиях, в ночные смены и получают около 5 тыс. леев. Нам нужно повысить им зарплаты. Мы развозим хлеб по сёлам, так что стоимость бензина и горюче-смазочных материалов тоже сказывается. Я уж не говорю о необходимости модернизации производственных мощностей.

В ассортименте комбината около 35 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Как уточняет Василий Гросу, цена на всю продукцию повысится пропорционально росту цены на газ. Сколько он будет стоить в итоге, никто пока не знает. По мнению эксперта, чтобы предприятия были рентабельными, они должны реализовать продукцию по реальной цене. Государство никогда не компенсировало расходы негосударственных предприятий, но оно может возмещать затраты социально незащищённых слоёв населения.

Точечное решение – не вариант

Поскольку цены на внешних рынках растут, экспорт пшеницы продолжается, то логично возникает вопрос: а что мы будем делать зимой? Но это почему-то волнует только потребителей.

– Схожая ситуация складывалась в середине нулевых, когда мы вынуждены были покупать зерно и муку по высоким ценам, – вспоминает экономический эксперт Галина Шеларь. – Именно в те годы и появился первый социальный хлеб. Но тогда правительство извлекло определённые уроки – к примеру, был принят Закон о зерне. Сейчас элементарно надо хотя бы собрать крупных производителей зерна и хлеба и узнать, как обстоят дела. Мы живём в ситуации неопределённости, зависим от внешних рынков, и эта зависимость за 30 лет только усугубилась. Сейчас не может быть точечного решения проблем. Нельзя рассматривать вопросы с хлебом отдельно от всего остального.

У Молдовы нет своих энергоносителей, на которых завязываются практически все производства. Если бы стартовой точкой переговоров по поставке газа стала цена на фьючерсном рынке – $500 за 1 тыс. м³, как это было в июле и августе, сейчас мы имели бы совершенно другую ситуацию. Пока же нужно проанализировать, что происходит в каждой отрасли. Складывается аховое положение в сфере транспорта. Мы должны оценить, что происходит с производством молока и мяса. И так по всем пунктам. И делать это нужно как можно скорее.

Профессиональные, знающие своё дело экономисты утверждают, что такого хаоса в экономике Молдовы не было даже в самые суровые для страны времена. Ляпы могут случаться у всех, но такого уровня бездарности государственное управление ещё не знало. Плохие времена вновь гонятся за нами, и немалая часть граждан Молдовы опять побежит от них в не всегда приветливую, но более уютную Европу. Или просто куда-нибудь – туда, где лучше.

Комментарий

Зачем в магазин – как в музей?

Татьяна Погореловская, продавец (Кишинёв):

– Наш магазин небольшой, и мы реализуем в основном товары первой необходимости, среди которых самый популярный – хлеб. Наши поставщики хлебобулочной продукции цены пока не повысили. Я не представляю, как общаться с покупателями, если это случится. Люди уже сейчас взвинченные. «Букурия» вообще становится недоступной. К примеру, конфеты «Вечерний Кишинёв» стоят уже 192 лея, «До-ре-ми» – 210 леев, «Молдова» подорожала со

145 до 190 леев. К нам как-то зашла бабушка с внуком, чтобы он подышал запахом сладостей, потом они ушли, ничего не купив. Я такого ещё не видела. Всё идёт к тому, что скоро люди будут ходить в магазин, как в музей. Постепенно дорожают кондитерские изделия, немного повысились цены на молочные продукты. Подсолнечное масло вроде подешевело, но если посмотреть на упаковку, то в бутылке не 1 литр, а 900 миллилитров. Уменьшилась тара у пива и упаковка у гречки – теперь она по 800 граммов. По такому же принципу продаётся и хлеб. Цена остаётся прежней, а сам продукт становится всё меньше и легче. Покупатели начинают это замечать, но дома хлеб никто не взвешивает, поэтому люди пока молчат.

Мнение Гореловой

А где готовый рецепт?

Там, где люди думают, не только рынок всё решает. Во всех странах используется регулирование цен. В чём сейчас проявляются проблемы? Инфляция охватила весь мир, наших европейских партнёров, Америку. Всё, что мы импортируем (горюче-смазочные материалы, нефтепродукты и т. д.), объективно дорожает, и мы не можем на это повлиять. Что касается сельскохозяйственной продукции местного производства, здесь нужно разбираться на каждом конкретном рынке. Почему в некоторых районах при хорошем урожае и запасе зерновых дорожает хлеб? Связано это с сырьём или с теми же энергоносителями, бензином, топливом и т. д.? Чтобы оградить от подорожания значительную часть населения – а хлеб у нас кушают все, не только самые бедные, – правительство могло бы выделить некоторые компенсации. Не думаю, что это огромные для бюджета страны затраты. Так нужно разбираться по каждому виду продукции. Подсолнечник хороший – масло дорогое. Почему? Я не говорю о всех группах продуктов, а только о тех, которыми мы сами себя обеспечиваем и которые являются продовольственными товарами первой необходимости.

В данном случае так называемый социальный хлеб в целом не спасёт ситуацию хотя бы потому, что им невозможно обеспечить всю страну, а в Молдове самое бедное население сконцентрировано в сёлах. Значит нужен какой-то компенсационный механизм для всех. Готового рецепта нет. Для того чтобы его создать, надо во всём разобраться. При выпечке используется электроэнергия, она пока реализуется по прежней цене, к тому же хлеб стал дорожать ещё до того, как объявили о повышении цены на газ. Почему?

То, что происходит в Молдове сейчас, говорит о том, что нет мониторинга и нет желания регулировать эти рынки.

Елена Горелова, экономист

Наталья Устюгова