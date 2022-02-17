Хлеб в Молдове может повторно подорожать

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После того как в Молдове повысятся тарифы на электроэнергию, повторно может подорожать и хлеб. Директор “Франзелуцы” Виктор Матков заявил накануне депутатам, что производители муки уже говорят, что не смогут сохранить нынешнюю цену.

– Все поставщики муки говорят, что не смогут сохранить цену в 7 леев, если повысятся тарифы на электроэнергию. Будет новая волна подорожаний, что нас очень беспокоит, – сказал он.

Напомним, что НАРЭ рассмотрит запрос поставщиков о повышении тарифа на электроэнергию на следующей неделе. Министр инфраструктуры и регионального развития допускает, что он вырастет дважды – в феврале и в апреле, и что он может перевалить за 3 лея.

Ранее социалисты зарегистрировали в парламенте инициативу о компенсировании малоимущим гражданам роста цен на хлеб.