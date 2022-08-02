Хлеб в Бельцах снова дорожает

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С 1 августа хлебная продукция, производимая в Бельцах, подорожала на 50 банов.

Бельцкий хлебокомбинат уже второй раз за лето повышает цену на свою продукцию. В конце июня этого года хлеб уже дорожал на 1-2 лея. Повышение, напомним, связано с высокими тарифами на электроэнергию, газ и топливо. Помимо этого, если брать в учёт урожай в этом году, то можно предположить, что данное подорожание не последнее в этом году, передает baltinews.md.

Фермеры уже прогнозируют новое повышение цен на хлеб осенью. По словам сельхозпроизводителей, урожай пшеницы в два раза хуже, чем в прошлом году. На это есть несколько причин — дефицит зерна, большие затраты на обработку земли, засуха.

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