Хлеб подорожал и в Хынчештах (ВИДЕО)

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Хлебобулочными изделиями район обеспечивает местная пекарня. Цены повысились почти на все наименования – на 25-30 банов.

Люди говорят, что до этого некоторые виды хлеба уже несколько раз дорожали. Сельчане не понимают, почему в такой урожайный год стоимость растёт, и жалуются на чиновников, которые не вмешиваются в данные процессы, пишет primul.md.

Ранее Наталья Гаврилица не разделила возмущение граждан, заявив, что хлеб подорожал “всего-то на 50 банов”.

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