Хирургический блок больницы «Георге Палади» будет капитально отремонтирован до конца года

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Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар муниципия Ион Чебан.

Он отметил, что в настоящее время здание, в котором проводятся самые сложные операции в республике и куда госпитализируются беременные с серьёзными патологиями или серьёзными гинекологическими проблемами, находится в плачевном состоянии.

В бюджете было запланировано около 6 млн леев, а компания-победитель, которая будет выполнять работы, уже определена по итогам тендера. В будущем мы планируем составить комплексный план работ как по части инфраструктуры, так и в родильных отделениях. План будет обсуждён с руководством Министерства здравоохранения. Также мы ищем источники финансирования, – отметил градоначальник.

Ежегодно в Муниципальной клинической больнице «Георге Палади» рождается более 6 500 детей. Только за год здесь выполняется около 2000 операций кесарева сечения и более 3000 гинекологических вмешательств.

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