Хирург рассказал об опасном последствии COVID-19

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Даже после прохождения острой фазы коронавируса возможен летальный исход. Смерть могут вызвать тромбозы, которые специалисты считают одним из самых опасных последствий COVID-19.

Как рассказал российский сердечно-сосудистый хирург Николай Талов, изначально процесс образования тромба выполняет защитную функцию, поскольку свёртывание крови способствует остановке кровотечения из ран. Но при COVID-19 в организме запускаются патологические механизмы. Возникновение тромбов происходит без повреждения сосудистой стенки.

– Здесь виновны и воспалительные процессы, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности, – отмечает Талов.

При венозных тромбозах возможна миграция тромба в лёгкие и возникновение тромбоэмболии лёгочной артерии. Тромбы в артериях могут привести к развитию гангрены. При образовании тромба в коронарных артериях возможен инфаркт, а в сонных артериях – инсульт.

Как отмечает эксперт, пишет rg.ru, от тромбозов в большей степени страдают пациенты, у которых заболевание коронавирусом протекает в тяжёлой или среднетяжёлой форме. Однако риск возникновения тромбов некоторое время сохраняется и после перенесённой болезни.

При серьёзных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

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