Хирург рассказал, что происходит с венами после коронавируса

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Всем, кто перенёс коронавирус, стоит обратиться за помощью к врачу и пройти курс реабилитационной терапии. Об этом заявил сосудистый хирург из РФ Дмитрий Некрасов.

Специалист напомнил, что ковид – очень коварное заболевание: может казаться, что вы его перенесли в лёгкой форме и всё хорошо, но последствия могут быть довольно печальными. Прежде всего, по словам хирурга, повреждается внутренняя оболочка сосудов.

Вирус повреждает сам эндотелий – то есть внутреннюю выстилку сосудов, вызывает воспалительную реакцию этой внутренней оболочки. Если есть воспаление, значит, повышен риск тромбообразования. К сожалению, такое тоже случается, – подытожил специалист.

С такими проблемами рискуют столкнуться люди, у которых уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, добавил эксперт. У таких людей после ковидной инфекции могут возникнуть тромбофлебит, ишемия и даже инсульт, пишет rg.ru.

Чтобы обезопасить себя от таких последствий, специалист рекомендует обратиться к врачу, который, в зависимости от состояния пациента, посоветует необходимые препараты, в том числе улучшающие микроциркуляцию или разжижающие кровь. Кроме того, стоит пройти курс реабилитационной терапии.

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