Химия в стакане

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О том, почему качество питьевой воды тревожит не только экологов, но и медиков

Наталья Устюгова, info@aif.md

В источниках нашей страны далеко не всегда плещется живительная влага, и об этом известно уже давно. Но поскольку альтернативы нет, жители сёл довольствуются тем, что имеется. Именно о здоровье селян, к чьим домам не проведён водопровод, государству необходимо заботиться в первую очередь.

Уживчивые вирусы

Согласно исследованиям Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), если в 2020 году пить нельзя было из 80% колодцев страны, то сейчас уже из 97%. Но к статистике нельзя подходить однозначно. В Молдове около 150 тыс. колодцев, хотя эта цифра условная, потому что большинство из них размещено на территории частных подворий. Сотрудники НАОЗ исследуют только те колодцы, которые находятся в общественном пользовании, таких около 48 тыс.

Как уточнила врач-специалист НАОЗ Лилиана Карп, пробы берутся выборочно из тех источников, которые пользуются наибольшей популярностью у населения. Как и ранее, результаты показывают повышенное содержание натрия, аммония, сульфатов, железа, нитратов, фтора, бора и т. д. Однако это не значит, что вся таблица Менделеева умещается в одном источнике. К примеру, в воде в Дондюшанах и Кагуле обнаружено железо. Фтора много в Фалештском, Глодянском, Каушанском и других районах. Самый высокий уровень нитратов – в Новоаненском, Дрокиевском, Теленештском и Унгенском районах. Ну а самая чистая вода в колодцах Яловенского, Бессарабского и Вулканештского районов.

Доля проб из колодцев, не соответствующих санитарным нормам по химическим показателям, составила в 2021 году 60% и по микробиологическим показателям – 37%. Но одно другому не мешает. Вирусы и бактерии вполне могут уживаться с химическими загрязнителями. Водопроводная вода в некоторых населённых пунктах тоже далеко не идеальна, но всё-таки гораздо чище, чем в колодцах.

– В населённых пунктах с небольшим числом жителей колодцы просто некому чистить, они сильно загрязнены, – говорит Л. Карп. – И если микроорганизмы можно уничтожить кипячением, то от химических примесей избавиться гораздо сложнее. Для этого нужны специальные очень дорогие фильтры, которые недоступны нашему населению, в частности людям, проживающим в сельской местности. Поэтому существует национальная программа, согласно которой государство, в лице органов местного публичного управления, должно устанавливать в дошкольных и учебных заведениях фильтры для очистки воды либо завозить бутилированную воду.

В условиях изменения климата следует ожидать дальнейшего уменьшения количества и качества грунтовых вод, которые к тому же будут непригодны для питья и ирригации. Многие колодцы высохнут.

Нужна ли вода из Ясс?

Даже если в детском саду ребёнок будет пить фильтрованную воду, дома ему придётся употреблять то, что есть. Депутат парламента, экс-председатель Фалештского района Валерий Мудук уверен, что данная проблема не должна решаться сегментированно, т. е. нормальной водой дети должны быть обеспечены постоянно, впрочем, как и взрослое население.

Сейчас на правительственном уровне рассматривается возможность подачи воды из ясской системы водоснабжения. Вопросов по этому поводу много, и один из них – сколько может сохраняться вода в системе, не меняя своих качеств. И вообще, стоит ли нам ставить акцент на импорте чистой воды, если мы можем производить её сами? Зачем нам очередная зависимость от поставок стратегического продукта?

– В Молдове постепенно реализуются программы по водоснабжению, однако канализация и очистные сооружения, как правило, не предусмотрены. Для этого нужны отдельные проекты и отдельные средства, – уточняет В. Мудук. – В правильной национальной стратегии вместе с системой подачи воды должна быть предусмотрена и система её отвода. Сейчас в стране на первый план выступает вопрос строительства дорог, это тоже очень важно. Однако нужно уметь определять приоритеты, касающиеся здоровья и жизни нации. У нас немало сёл без водопровода, более того, там нет даже колодцев. Вода завозится и хранится в бетонированных ёмкостях, которые быстро загрязняются. С этим надо что-то делать.

Кстати, если колодец находится на частной территории, хозяин может обратиться в районный Центр общественного здоровья и заказать экспертизу, стоимость которой будет зависеть от количества проб. Чаще всего людей интересует азотная группа – те самые нитраты, дающие воде сладковатый привкус. Но к экспертам обращаются далеко не все. Кто-то из экономии, а кто-то – из-за боязни узнать очевидное.

Утерянные экоуслуги

Исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS доктор биологических наук Илья Тромбицкий уточняет, что состояние грунтовых вод напрямую зависит от количества и качества поверхностных вод. Но гидрологический режим тех и других формируется, исходя не только из количества осадков, но и от того, насколько ландшафты способны удерживать влагу, выпавшую в виде дождя и снега. В этом плане наиболее эффективными являются естественные густые леса, представленные разными породами различного возраста. Такой лес хорошо удерживает влагу и через источники постепенно отдаёт её ручьям и малым рекам. Однако таких лесов в Молдове почти не осталось.

– Подавляющее число лесных массивов прорежены вырубками, а большинство посадок состоит из пород, например акации, которые не могут оказать данную экосистемную услугу, – утверждает И. Тромбицкий. – Из-за оттока рабочей силы сельское хозяйство всё больше переходит на однолетние монокультуры, занимающие распаханные поля. Они наиболее быстро теряют влагу, которую неоткуда восстановить. В условиях изменения климата следует ожидать дальнейшего уменьшения количества и качества грунтовых вод, которые к тому же будут непригодны для питья и ирригации. Многие колодцы высохнут. Поскольку даже селективная вырубка лесов приводит к утрате ими функции формирования подземных вод, нынешняя кампания по решению энергетической проблемы через заготовку дров несомненно ухудшит их количество и качество, что противоречит интересам сельского населения и сельского хозяйства.

В целом прогноз для Молдовы неутешительный. Напомним, что повышенное содержание нитратов в питьевой воде может привести к развитию заболевания, при котором кровь хуже транспортирует кислород от лёгких к тканям. Слишком большое количество фтора приводит к разрушению зубной эмали и даже к повреждению костей. Избыток бора может стать причиной заболеваний желудка, кишечника и почек. Жёсткая из-за высокого содержания солей вода провоцирует сердечно-сосудистые заболевания и высокое артериальное давление. И это далеко не весь список последствий употребления некачественной воды сельскими жителями. Впрочем, сколько их там осталось…

В качестве решения проблемы властям страны необходимо проработать серьёзную долгосрочную стратегию по строительству сетей водопроводов с использованием ресурсов Прута и Днестра. Лишь такой подход позволит полностью решить этот вопрос и обеспечит сохранность здоровья многих жителей Молдовы.

Мнение Гарабы

Тяга к цивилизации без канализации

Статистические данные качества воды, представленные Национальным агентством общественного здоровья, могут разниться с показателями независимых исследований, но ясно одно: вода в колодцах на самом деле становится хуже. Одна из причин – тяга сельских жителей к цивилизации. Люди копают во дворах колодцы или небольшие скважины и проводят свой автономный водопровод для того, чтобы установить стиральную машинку, душ, туалет и т. д. Но систем очистки у них нет, как в большинстве случаев и централизованной канализации. Загрязнённая жидкость сливается в грунт, а затем по сети подпочвенных вод вновь попадает в колодец. Получается некий замкнутый цикл. Добавим сюда фекалии птиц и животных, нитраты, выгребные ямы – и получим историю загрязнения сельских колодцев. И без всяких исследований можно прийти к выводу, что из них пить нельзя. Самые чистые источники сохранились только на возвышенностях за населёнными пунктами, и то неизвестно, что там с солями и металлами. Я думаю, что примерно в 50% случаев некачественной является и вода, поступающая централизованно. Много государственных денег и средств, представленных в виде грантов без заключения экологов, было потрачено на строительство акведуков, несущих некачественный продукт.

Мы можем пугать людей фактами о мёртвой воде, но вместе с тем мы должны рассказывать и о мерах безопасности. Необходимо, чтобы местные органы позаботились о подвозе чистой воды в цистернах. Ведь если людям нечего пить – это уже ЧП. Для каждого населённого пункта, где нет водопровода, необходимо создать современные центры по очистке и фильтрации. Жителям можно предложить бутилированную воду, что недёшево, или применение метода заморозки, при котором вода становится чище. Если же недалеко от села есть чистый родник, то можно провести местный водопровод, и такая практика уже существует.

Владимир Гараба,

эксперт в области экологии