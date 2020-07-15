Характеристика платформы Dell EMC PowerEdge MX7000

Характеристика платформы Dell EMC PowerEdge MX7000

Модульная программно-определяющая платформа Dell EMC PowerEdge MX7000 обеспечит активное масштабирование, а также объединит необходимые ресурсы хранения и вычисления.

Ресурсы, которые вы не успели использовать, будут возвращены обратно в пулы. Данная система может собрать в среднем 10 подобных корпусов. Сам корпус содержит в целом 8 слотов и пару Mobile Rack. Есть те, что работают как системное хранение, и те, что работают для модуля вычисляющего формат 2-4S.

 

Преимущества системы:

  • Полный мониторинг, а также управление будет происходить из одной точки;
  • Высокие скорости подключения к необходимой сети;
  • Быстрая передача данных;
  • Параллельная работа для роста рабочих нагрузок осуществляется благодаря масштабированию;
  • Расходы владельца быстро окупятся за счет грамотно разработанных программ системы Dell EMC PowerEdge MX7000;
  • Элементы охлаждения и питания идут в комплекте с системой Dell EMC PowerEdge MX7000;
  • Присутствуют 3 сетевые коммутационные матрицы, которые служат вводом и выводом;
  • Сетевые коммутационные матрицы идут с резервными модулями;
  • В среднем, около 3 поколений серверов будет поддерживаться на основе Dell EMC PowerEdge MX7000;
  • Для полного комфорта, на передней панели сервера установлен беспроводной модуль Quick Sync 2, а также сенсорный дисплей.

Найти систему Dell EMC PowerEdge MX7000 в Молдове вы сможете на сервисе «Серверные и сетевые решения», который направляет свою работу на поставку, а также продажу разнообразного сетевого оборудования. Кроме того, на сайте вы можете приобрести серверы и программное обеспечение с телекоммуникационным оборудованием. В услуги входит внедрение комплексных IT-решений, которые могут понадобиться вам для действующего бизнеса. «Серверные и сетевые решения» входит в партнерский круг с:

  • Dell-EMC;
  • HPE;
  • Huawei;
  • Lenovo;
  • Cisco;
  • Fujitsu;

Обеспечить стабильную эффективную работу во время решения тех или иных задач подходит сервер HPE, а сервер Dell Poweredge повлияет на уровень производительности. Кроме того, вы сможете присмотреть товар от Lenovo и Fujitsu по разнообразной ценовой категории. Такие системные программы позволят комфортнее развертывать облачные и виртуализированные средства. На рынке представлены популярные на данный момент блейд-системы от:

  • HPE;
  • APC;
  • Dell-EMC;
  • Huawei;
  • Fujitsu и другие.

Работники «Серверные и сетевые решения» предоставят помощь в выборе наиболее эффективных роутеров для точек доступа, а также другое сетевое оборудование, которое станет поддержкой для стабильной работы ИТ-инфраструктуры.

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