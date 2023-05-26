Халатность врача привела к смерти новорожденного в Фалештах: дело передано в суд

0

Прокуратура Фалешт завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении акушера-гинеколога, которая обвиняется в халатности, повлекшей смерть пациента.

По данным прокуратуры, халатное отношение подсудимой, которая работала в отделении акушерства и гинекологии больницы в Фалештах, привело к тому, что у беременной возникли осложнения при родах. В частности, врач не установила, что у пациентки узкий таз. В связи с этим роженицу необходимо было перевезти в другое медицинское учреждение более высокого уровня или провести кесарево сечение, если транспортировка пациентки была противопоказана. Тем не менее врач приняла решение ввести препарат окситоцин, который противопоказан в таких ситуациях, и продолжить естественные роды.

Неверные решения акушера-гинеколога привели к тому, что ребёнок родился в тяжёлом состоянии. В результате этого он скончался.

Обвиняемая не признаёт свою вину. Преступление, инкриминируемое ей, наказывается лишением свободы до 3 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.