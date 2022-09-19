Гылкэ: В октябре-ноябре ожидаем “дебют” сезонного гриппа

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Медики ожидают в октябре-ноябре первые случаи сезонного гриппа. При этом ситуация с коронавирусом всё ещё остаётся тревожной, отметил на заседании глав муниципальных служб начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.

Во избежание возможных осложнений он призвал население вакцинироваться, а тех, кто ранее уже поставил прививку, – обязательно сделать бустерную дозу.

Ранее мы писали, что заболеваемость коронавирусом в столице медленно падает.

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