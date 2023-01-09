Гылкэ: Случаев гриппа на самом деле гораздо больше, чем декларируется. Такая ситуация продлится до конца января

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Ситуация с респираторными заболеваниями в столице по-прежнему вызывает беспокойство, отметил на заседании глав муниципальных служб начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ. Число случаев гриппа растёт, однако представляемые компетентными органами цифры не отражают реальность, подчеркнул чиновник.

Так, на прошлой неделе в столице официально было зарегистрировано 163 случая гриппа, из которых 97 – у детей.

– По нашим оценкам, на самом деле случаев гораздо больше, но не все имеют возможность сделать лабораторные тесты для подтверждения диагноза. Кроме того, не все семейные врачи в силу разных причин диагностируют у пациентов грипп, – сказал Гылкэ.

По его словам, в столице по-прежнему госпитализируют большое количество детей. Наиболее подвержены заболеваниям несовершеннолетние в возрасте от 5 до 14 и от 0 до 4 лет. Так, например, по состоянию на сегодняшнее утро, в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице на 100 мест приходилось 110 пациентов, а в 1-й больнице – 125 пациентов на 100 койко-мест. Местные власти задействуют новые места.

– Мы прогнозируем рост случаев инфекционных заболеваний и гриппа. Было бы очень полезно, если бы Национальная комиссия по здравоохранению выпустила необходимые директивы в связи со сложившейся ситуацией, но это не было сделано…Ситуация сложная, скорее всего, она продлится до конца января, после чего ждём регресса, – сказал Гылкэ.

Чиновник также отметил, что препарат от гриппа “Тамифлю” выдаётся аптеками только при наличии рецепта. Это значит, что если врач не ставит пациенту диагноз “грипп”, приобрести этот медикамент он не может.

В то же время Гылкэ сообщил о росте уровня вакцинации от гриппа. Использованы уже более 99% полученных доз прививки. Такого высокого показателя ранее никогда не было, подчеркнул он.

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