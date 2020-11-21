Гылка: Мы должны носить маску, чтобы защитить себя от инфекции и смерти

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В Кишинёве ношение маски, в том числе в открытых общественных местах, является обязательной мерой. Врио секретаря Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью Кишинева Борис Гылка, что сотрудники правоохранительных органов будут следить за соблюдением этой меры и, в зависимости от ситуации, людей без масок будут предупреждать или штрафовать.

Предписание Комиссии вступило в силу с момента опубликования, 20 ноября. Борис Гылка надеется, что люди проявят солидарность и будут соблюдать простые правила, которые могут спасти жизни. Он также сообщил, что в решении не уточняется, должны ли носить маску и дети, так что специалистам общественного здравоохранения предстоит дать разъяснения по этому поводу. Точно же известно, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски и детям с пятилетнего возраста, передаёт ipn.md.

– Тот факт, что многие люди не подчиняются предписанию и сегодня не все носят маски в открытых пространствах, является безответственностью. Маска становится незаменимым атрибутом нашей жизни, как и одежда на теле, как перчатки зимой, чтобы защитить руки. То же самое происходит сейчас и с масками. Чтобы защитить себя, своих близких не только от инфекции, но часто и от смерти, мы должны носить маску, – считает Борис Гылка.

По его словам, ношение масок всем населением Китая и Южной Кореи привело к сокращению и полной ликвидации пандемии COVID-19.

Правило, обязывающее носить маски в открытых общественных местах, действует пока только на территории муниципия Кишинев.

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