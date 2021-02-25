Гватемала зарегистрировала вакцину “Спутник V”

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Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

– Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину “Спутник V”, – заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гватемала стал 37-й страной мира, где одобрено применение “Спутника V”, передаёт interfax.ru.

В настоящее время “Спутник V” зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.

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