Гватемала получила первую партию вакцины “Спутник V”

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Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны. Применение “Спутник V” было одобрено в конце февраля.

В настоящий момент власти Гватемалы используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX, передаёт ria.ru.

Российская вакцина от коронавируса “Спутник V” одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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