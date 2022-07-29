Гуляла в 2 км от дома: полицейские нашли 3-летнюю девочку на обочине трассы в Леова (ВИДЕО)

Гуляла в 2 км от дома: полицейские нашли 3-летнюю девочку на обочине трассы в Леова (ВИДЕО)

Во время патрулирования дорог полицейские заметили девочку, которая сама гуляла по проезжей части. Всё произошло накануне в селе Хэнэсений Ной Леовского района. 

Полицейские попытались узнать у 3-летней девочки, где она живёт, но полную информацию им не удалось получить. В ближайшее время правоохранители получили контактные данные матери и адрес проживания. Оказалось, что девочка находилась в 2 км от дома. Ребёнка вернули родителям.

Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за своими детьми.

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