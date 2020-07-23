Грузовик сорвался с недостроенного моста в Гагаузии (ВИДЕО)

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Водитель получил различные травмы.

Инцидент произошел 22 июля на северном въезде в Гагаузию. Водитель крупнотоннажного автомобиля уснул за рулем. Грузовик, перевозивший кукурузу, съехал на ремонтируемый участок комратской объездной дороги и рухнул вниз с недостроенного моста, передаёт gagauzinfo.md.

В результате случившегося водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу Комрата. Ведется следствие.

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