Грузовик сорвался с недостроенного моста в Гагаузии (ВИДЕО)

Грузовик сорвался с недостроенного моста в Гагаузии (ВИДЕО)

Водитель получил различные травмы. 

Инцидент произошел 22 июля на северном въезде в Гагаузию. Водитель крупнотоннажного автомобиля уснул за рулем. Грузовик, перевозивший кукурузу, съехал на ремонтируемый участок комратской объездной дороги и рухнул вниз с недостроенного моста, передаёт gagauzinfo.md.

В результате случившегося водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу Комрата. Ведется следствие.

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