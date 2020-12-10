Грузовик с щебнем перевернулся в Хынчештах: пострадал водитель (ФОТО)

Инцидент произошёл этим утром на трассе Кишинёв-Хынчешты, у села Фундул Галбеней.
Как отмечает unimedia.info, 55-летний водитель DAF не справился с управлением. Машина опрокинулась на проезжую часть.
В результате аварии из грузовика высыпался щебень. Водителя госпитализировали с различными травмами.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
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