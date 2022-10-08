Грузовик из-за повреждённой шины вылетел с трассы и перевернулся

0

Серьёзная авария произошла сегодня утром на трассе Кишинёв-Чимишлия.

Сотрудники полиции установили, что 29-летний водитель грузовика «Мерседес» превысил скорость. У транспортного средства также была повреждена шина, в результате чего грузовик перевернулся, пишет realitatea.md.

Помимо водителя в салоне находился пассажир, оба не пострадали. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства аварии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.