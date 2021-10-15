Грузовик и эвакуатор столкнулись на трассе Кишинёв-Бельцы (ФОТО)

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Авария произошла сегодня днём на автодороге R6.

54-летний водитель грузовика с прицепом не справился с управлением и врезался в эвакуатор Mercedes, остановившийся на трассе из-за технической неисправности. В результате столкновения 51-летнему пассажиру эвакуатора потребовалась медицинская помощь. Его доставили в районную больницу, пишет deschide.md.

Тестирование не выявило у водителей признаков алкогольного опьянения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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