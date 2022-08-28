Грузоперевозки из Молдовы и Украины либерализуют

С 1 сентября текущего года будут либерализованы перевозки грузов в двустороннем сообщении и транзитом через территории Республики Молдова и Украины. Данное положение будет действовать до конца 2023 года с возможным продлением согласно согласованному сторонами протоколу.

Решение было принято на заседании совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам во главе с госсекретарём по транспорту Министерства инфраструктуры и регионального развития Мирчей Пэскэлуцэ.

В подписанном сторонами протоколе также согласован обмен разрешениями на перевозку грузов в/из третьих стран и нерегулярные перевозки людей на 2023 г. Кроме того, в ходе встречи были учтены предложения украинской стороны относительно облегчения транзита грузов в современной геополитической ситуации, а также вопросы, касающиеся упорядочения движения в пунктах пропуска через границу, сообщает moldpres.md.

29 июня Республика Молдова и Украина подписали с Европейским союзом соглашения о либерализации автомобильных грузоперевозок.

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