Группу рабочих-нелегалов из Украины задержали на юге страны

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Восемь граждан Украины, работавших нелегально на юге Молдовы, были задержаны сотрудниками Бюро по миграции и убежищу.

Мужчины в возрасте от 24 до 52 лет осуществляли деятельность на территории Басарабяски, Чимишлии и Чадыр-Лунги. Ни у одного из них не было необходимого разрешения, пишет publika.md.

Иностранные граждане были оштрафованы на 24 000 леев с предписанием покинуть территорию Молдовы в течение 5 дней. Также им запретили въезд в РМ сроком на 3 года.

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