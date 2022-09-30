Группе артистов Театра оперы и балета «Мария Биешу» присвоены почётные звания

Группе артистов Театра оперы и балета «Мария Биешу» присвоены почётные звания

Соответствующее постановление было опубликовано сегодня в “Мониторул офичиал”.

Согласно документу, за выдающуюся деятельность в области культуры, вклад в продвижение нравственно-духовных ценностей, успехи в творческой деятельности и высокое профессиональное мастерство почётное звание “Artist al Poporului” присвоено Олегу Константинову и Светлане Поповой.

Почётное звание “Maestru în Artă” присвоено Родике Пичиряну. Звания “Om Emerit” удостоены Виктор Бурла и Ион Лукиан.

Почётное звание “Artist Emerit” присвоено Штефану Донос, Ирине Ястремской, Юрию Маймеску, Анне Раковицэ и Виорелу Згардан, пишет moldpres.md.

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