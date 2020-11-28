Группами не более трёх человек: правила посещения парков в Молдове

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Нахождение в общественных местах (лесах, парках, аллеях, пляжах и т. д.) группами более трех человек – запрещено. Соблюдение физической дистанции в один метр обязательно, независимо от количества людей, находящихся в общественных местах. Эти положения содержатся в решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 27 ноября.

Обязательные меры контроля и борьбы с инфекцией COVID-19 включают ношение защитных масок во всех открытых и закрытых общественных местах, особенно в общественном транспорте. Маска должна закрывать рот и нос. Также запрещено находиться на детских игровых и спортивных площадках, в парках развлечений и зонах отдыха, передаёт ipn.md.

Людям старше 63 лет запрещено находиться вне дома без крайней на то необходимости. Исключение составляют поездки в интересах работы, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, поездки по обеспечению продуктами питания, поездки за неотложной медицинской помощью и по другим обоснованным причинам, которые невозможно отложить.

Запрещается въезд на территорию Республики Молдова через пропускные пункты на государственной границе иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне, за некоторыми исключениями.

В то же время лица, которые пересекают государственную границу по пути въезда в Республику Молдова и прибывают непосредственно или транзитом из стран, отнесенных к красной зоне, обязательно должны заполнить эпидемиологическую анкету, а также подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья на всей территории страны с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

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