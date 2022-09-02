Группа заключённых шантажировала женщин публикацией интимных фотографий (ВИДЕО)

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Сотрудники прокуратуры и полиции провели более 20 обысков по делу о шантаже. В состав преступной группы входили заключённые из пенитенциаров в Липканах и Резине, а также лица, находящиеся на свободе.

По данным правоохранителей, мошенники общались с жертвами через зашифрованное приложение и обманным путём получали конфиденциальные фото. Впоследствии подозреваемые создавали фальшивые аккаунты в социальных сетях и угрожали своим жертвам опубликовать компромат, если те не переведут им деньги. Суммы варьировались от 1000 до 5000 евро.

Роль лидеров преступной группы исполняли трое заключённых в возрасте от 22 до 28 лет. Все они отбывают наказание за различные нарушения закона: грабежи, кражи, домашнее насилие и вождение в нетрезвом виде, приведшее к смерти человека.

Прокуратура готовит обвинения против фигурантов для передачи материалов в суд.

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