Группа вандалов разгромила парк “Алунелул”: полиция ищет злоумышленников (ВИДЕО)

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Полиция сектора Буюканы приняла к сведению видеозаписи, опубликованные в СМИ, на которых группа вандалов разгромила парк “Алунелул”.

Все произошло минувшей ночью. Пятеро молодых людей, находясь в парке “Алунелул”, снесли практически все урны и повредили зеленые насаждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и ищут злоумышленников.

– Лица, вовлеченные в это правонарушение, ответят за содеянное по всей строгости закона, – сказали в полиции.

Всех, кто узнал кого-то из видеозаписи, просят звонить по номеру (022) 22 46 11 или в службу 112.

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