Группа Роты почетного караула Молдовы отправилась на Парад Победы в Москву (ФОТО)

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У 23 из 75 военных деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях – это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков, отметил Игорь Додон.

В Международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы над фашистской Германией.

В качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Игорь Додон поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку, своему советнику по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета безопасности Республики Молдова, сказать напутственные слова нашим воинам и пожелать им достойно представить нашу страну на Параде Победы, где будут и многие другие страны.

– Убежден, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину. Национальная армия – один из важнейших атрибутов и столпов независимого государства Республика Молдова, – подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети.

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