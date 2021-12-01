Группа риска: по кому сильнее всего ударит новый штамм “Омикрон”

0

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что новый штамм коронавируса “Омикрон” оказался опасен не только для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, но и для детей.

Ранее врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщил, что заболевание у заразившихся новым штаммом “Омикрон” пока что проявляется в легкой форме. У пациентов наблюдаются симптомы гриппа, сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. До этого африканские специалисты отметили, что заражение новым штаммом сопровождается сильным чувством усталости, передаёт m24.ru.

– В принципе, “Омикрон” также будет больше всего бить по пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Но если говорить об особенностях, то теперь в большей степени, чем раньше, подвержены риску дети до 2 лет и взрослые люди от 20 до 39 лет, – отметил Крючков.

Врач считает, что пока рано говорить о том, что заболевание новым штаммом у всех протекает легче.

– Ассоциация африканских врачей озвучила, что теперь этот “Омикрон” якобы вызывает более легкое заболевание. Но на основании тех данных, которые они представили, сделать этот вывод нельзя, потому что выборка смещённая и в ней только молодые люди, их было мало, – говорит специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России пока не выявили случаи заражения новым “Омикрон”-штаммом коронавируса. Вместе с тем главный санитарный врач РФ указала, что профилактические меры заболевания остаются теми же: ношение масок, сокращение числа контактов, вакцинация и ревакцинация.



Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.