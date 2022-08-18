“Группа лиц, не все из Молдовы”: директор СИБ рассказал, кто стоит за ложными сообщениями о заложенных в различных зданиях бомбах

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Ложные сообщения о минировании зданий в Молдове поступают от одной и той же группы лиц. Некоторые из находятся не на территории РМ. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов прилагают усилия, чтобы вычислить “телефонных террористов”, однако это сложная задача, учитывая, что они работают через электронную почту.

– Точная причина частых предупреждений о минировании всё ещё расследуется. Мы вместе с коллегами из полиции и под эгидой прокуратуры входим в состав следственной группы. Антитеррористический центр, являющийся подразделением СИБ, несёт ответственность за анализ этих проблем и за расследование источника этих сообщений. Расследования показывают, что это большая группа людей, не все они находятся на территории Республики Молдова, они и из других государств. В эти страны переданы запросы о предоставлении нам информации. Тревожные оповещения, поступающие по электронной почте, очень сложно отследить, поскольку используются инструменты для сокрытия IP-адреса и местоположения. Мы идём шаг за шагом, от места к месту, связываясь с коллегами из других стран для сбора данных, чтобы узнать, где находится конечный пункт, – сказал Мустяцэ.

Директор СИБ говорит, что целью этих беззаконий, скорее всего, является проверка мощности реагирования государственных учреждений. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изменили свои стратегии реагирования и контроля, чтобы как можно меньше нарушать деятельность на предположительно заминированных объектах.

– У нас несколько гипотез и несколько путей, которыми мы следуем. Одна из гипотез заключается в том, что цель “телефонных террористов – проверить наши способности, или занять нас, или дать прессе повод о чём писать. Мы изучаем варианты, чтобы узнать, кто стоит за этими ложными оповещениями о подложенных бомбах. При этом мы пытаемся пересмотреть протоколы действий, потому что проверка здания три раза в день – не самое эффективное дело, а в случае с аэропортом было создано много неудобств. Сейчас мы пересматриваем протоколы, но не для того, чтобы самим войти в зону комфорта, а для того, чтобы не создавать дискомфорт людям, – добавил Александру Мустяцэ.

Глава СИБ подчеркнул, что версия о том, что целью ложных тревог может быть массовая дестабилизация, изучается властями.

– Перед нами стоит задача не допустить дестабилизации. Наша цель – собрать данные, которые указывали бы на такие сценарии и информировали ответственных должностных лиц и компетентные органы, чтобы действовать. Сейчас мы проводим анализ рисков. Риск, на данный момент, в пределах от низкого к среднему. Ситуация находится под контролем, мы прилагаем усилия, чтобы не допустить дестабилизации. При этом должно соблюдаться право гражданина на протест, на выражение своего мнения, – сказал также глава СИБ.

Для пресечения феномена “телефонного терроризма” Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание за подобные противоправные действия. Если до сих пор ложное оповещение о подложенном взрывном устройстве каралось штрафом или лишением свободы на срок до 2 лет, то предложение о внесении изменений в Уголовный кодекс предусматривает, чтобы наказание составляло от 2 до 5 лет лишения свободы, а предельный размер штрафов увеличился с 50 тысяч леев до максимальной суммы в 150 тысяч леев, сообщает ipn.md.

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