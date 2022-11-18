Группа хорватских депутатов посетит Молдову

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Делегация Комиссии по европейским делам парламента Хорватии посетит Кишинёв 21-22 ноября. Хорватские депутаты проведут встречи с председателем парламента Игорем Гросу, депутатами, входящими в Комиссию по внешней политике и европейской интеграции и Комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Также запланированы дискуссии с премьер-министром Натальей Гаврилицей, вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном и министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. В ходе обсуждений официальные лица затронут различные актуальные темы, в том числе ситуацию в области безопасности в регионе, энергетический кризис и процесс европейской интеграции Республики Молдова.

В состав хорватской парламентской делегации войдут председатель Комиссии по европейским делам Домагой Хайдукович, вице-председатель комиссии Дарко Собота и председатель парламентской группы дружбы с Республикой Молдова Ирена Шимунич, передаёт moldpres.md.

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