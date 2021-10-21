Группа граждан Турции незаконно работала на стройке в Кагуле

Группа граждан Турции незаконно работала на стройке в Кагуле

Сотрудники Бюро по миграции и убежищу обнаружили семерых граждан Турции, работавших на строительной площадке в Кагуле.

По данным ведомства, иностранцы находились на территории РМ в нарушение закона, пишет jurnal.md.

Рабочих оштрафовали на общую сумму в 21 000 леев. Нарушителей обязали покинуть территорию РМ в течение 10 дней с запретом на последующий въезд сроком на 3 года. Работодателю также предстоит выплатить штраф на сумму до 52 500 леев.

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