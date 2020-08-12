Группа граждан получила ордена и медали за усердную работу и особые заслуги (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня во время официальной церемонии в президентском дворце Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан на основании ранее подписанных указов.

Так, несколько человек были награждены орденами и медалями за долгую и усердную работу в агропромышленном комплексе, в сфере железнодорожного транспорта и жилищного строительства, за заслуги в развитии сферы услуг по уходу за социально незащищёнными слоями населения, за вклад в их интеграцию, за благородную деятельность по оказанию помощи и благотворительности, а также за заслуги в обеспечении экономической безопасности государства и вклад в улучшение качества таможенного контроля.

Президент поблагодарил всех за их колоссальный труд и профессиональную самоотдачу и пожелал успехов, мужества и стойкости в повседневной деятельности.

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