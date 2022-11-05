Группа DoReDos вышла в финал российского шоу “Ну-ка, все вместе!” (ВИДЕО)

0

Популярная молдавская группа DoReDos прошла в финал музыкального российского шоу “Ну-ка, все вместе!”.

В полуфинале артисты выступили песней “Nah Neh Nah” группы Vaya Con Dios. Оригинальное исполнение покорило 100 членов жюри из 100.

– Сотня покорилась, сотня не усидела!!! О, какие это были эмоции, о, какое было волнение, но одновременно это было незабываемо. Вот, ради чего мы участвуем в таких проектах – ради острых ощущений и покорения нового! Когда мы ставим себе цель — мы ей равны; но пока мы ее достигаем — мы вырастаем. Это еще одна ступень, еще одна вершина, – написал агруппа DoReDos на своей странице в соцсети.

“Ну-ка, все вместе!” – это российский вокальный конкурс, который транслируется на канале “Россия 1”. Выступления участников оценивают сразу 100 человек в студии. В эту сотню входят певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры и просто люди разных профессий, которые разбираются в музыке и сами прекрасно поют.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.