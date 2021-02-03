Грозили расправой: в столице задержали банду вымогателей (ВИДЕО)

Грозили расправой: в столице задержали банду вымогателей (ВИДЕО)

Трое мужчин были задержаны сотрудниками столичной полиции в момент получения 2 700 леев от жертвы. У всех уже есть судимости за аналогичные преступления. 

Пострадавший обратился в полицию и сообщил, что его шантажируют. Он должен был встретиться со знакомой и прояснить конфликт. Однако на указанном месте его поджидали трое мужчин. Они пригрозили физической расправой и потребовали 2 700 леев за сглаживание ссоры.

Полиция задержала подозреваемых, они признали себя виновными. Мужчинам грозит тюремное заключение на срок от года до 7 лет.

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