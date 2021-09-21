Гроздья проблем винограда

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Появился ли у виноградарей Молдовы повод для оптимизма…

В нынешнем сезоне все сельхозкультуры находились в состоянии периодического орошения. Это вроде хорошо, но при избытке влаги очень интенсивно развиваются различные болезни. В частности, это касается винограда. Эксперты утверждают, что если раньше серая гниль поражала плоды, то сейчас она была обнаружена и на соцветиях.

Весы покажут

Виноградарство – одна из самых затратных отраслей и при этом очень зависима от погодных условий, которые редко бывают идеальными. Чтобы виноградные гроздья были сочными и сладкими, их нужно лелеять, обхаживать и защищать.

Как уточнил доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией селекции Научно-практического института садоводства, виноградарства и пищевых технологий Тудор Казак, в целом нынешний год сложился неплохо, но итоги можно подвести лишь когда урожай будет собран и реализован.

– В силу недостаточно профессионального отношения к защите виноградных плантаций могут возникать вопросы качества продукции, – считает Тудор Казак. – Есть хозяйства, которые вообще остались без урожая, поскольку дожди спровоцировали развитие различных болезней, а фермеры не успели обработать виноградники. Но есть и положительные примеры, где всё сложилось благополучно. Предположительно средняя урожайность по республике будет на уровне прошлого года.

Хороший год прогнозируют и специалисты СПК «Кайырым» (Конгаз), где выращиваются технические сорта. Примерно за 10 дней до уборки сахаристость винограда составляла 17–18% и выше. Теперь его важно выгодно продать.

– Уже больше 25 лет мы сотрудничаем с АО «Вина Комрата», – уточняет руководитель СПК «Кайырым» (Конгаз) Родион Карасени. – Пока не началась полноценная заготовка винограда, ни один завод официально цены не озвучивает. Но с нашим партнёром мы всегда находим общий язык – и по ценам, и по качеству. В этом и заключается положительная сторона длительных деловых отношений. На себестоимости в этом году скажется повышение цены на топливо. Мы успели закупить солярку для весенне-полевых работ по цене 10–11 леев за литр ещё в декабре прошлого года. В этом году цена повысилась до 16 леев. Разница ощутима. Но не у всех была возможность запастись топливом впрок. На урожайности сказалась прошлогодняя засуха. Молодые виноградники хорошо её пережили, а старые плодами не порадовали. Сколько урожая уберём – загадывать тоже рано, весы покажут. Но мы настроены оптимистично.

Молдова экспортирует вина в 68 стран, и, возможно, некоторые наши производители не смогут выполнить обязательства по контрактам. В этом году некоторые предприятия, реализующие вино наливом, вообще не станут заготавливать сырьё, потому что это нерентабельно, и им придётся простаивать целый год.

В погоне за рынком

В колхозе «Победа» выращивают виноград разных сортов. К примеру, «мускат янтарный» относится как к столовым, так и к техническим сортам. Но в этом году из-за дождей ему не удалось придать необходимый товарный вид, поэтому он пошёл на переработку по 7 леев за килограмм. Цена, по сравнению с минувшими годами, не самая плохая, хотя он достоин и большего. 12 лет назад в колхозе было высажено несколько гектаров столовых сортов «кеша» и «Аркадия», которые, кстати, выращиваются только в тандеме. Виноград вкуснейший, но реализовать его можно только на местном рынке, потому что товарный вид он сохраняет лишь около трёх недель. Продаётся это янтарное чудо по 9 леев за килограмм, ну а если попадает в столицу через перекупщиков, цена увеличивается в 2–3 раза.

– Пока мы не планируем расширять плантации столовых сортов винограда. Требования рынка меняются, угодить сложно. Сегодня какие-то сорта могут быть востребованными, а через несколько лет их сложно будет продать, – объясняет председатель колхоза «Победа» села Копчак Чадыр-Лунгского района Николай Драган. – «Кеша» и «Аркадия» в первые годы тоже пользовались повышенным спросом, мы отправляли продукцию на Украину, откуда родом эти гибриды. Сейчас спроса нет. Да и урожайность каждый год разная. Угнаться за рынком сложно, ещё сложнее угадать спрос. Мы уже обожглись на посадках персиковых садов, часть из которых пришлось выкорчевать. С другой стороны, мы до сих пор толком не определились с рынками сбыта.

Глава хозяйства надеется, что прогнозы оправдаются и цены на виноград будут достойными. Короли виноградников «каберне», «мерло», а также другие сорта ждут разумной оценки. Виноградари устали отдавать продукцию ниже себестоимости. К примеру, в 2019 году при хорошем качестве белые сорта сдавали иногда по цене от 2,5 до 3,6 лея за 1 килограмм, а красные – по 1,8–2,8 лея. Даже как-то унизительно. При этом себестоимость винограда, в том числе у крупных производителей, нередко колеблется на уровне 5–6 леев. Из-за этого некоторые мелкие фермеры разорились, выкорчевали плантации. Если случится, что потребность в винограде возрастёт, мы будем об этом сожалеть.

Букет грибков

В этом сезоне дожди создали благоприятные условия для развития грибковых болезней милдью и оидиум, а также серой гнили и даже чёрной пятнистости (эскориоз). В общем, весь букет в одном наборе. Учёные назвали этот год милдьюозным, когда любая ошибка фермера приводит к полной утрате урожая.

– В таких условиях только химической защитой урожай не спасёшь, – уточняет заведующий лабораторией иммунитета и защиты винограда Научно-практического института садоводства, виноградарства и пищевых технологий Виталий Чебану. – Очень важна и технология возделывания – обрезка, подвязка, борьба с сорняками и т. д. Без этого защита не сработает. Всё элементарно: если неправильно подвязать виноград, то препарат не поступит внутрь куста, где обычно и находится очаг заражения. Солнечные лучи и циркуляция воздуха – это уже защита от болезней с грибковой основой.

Серьёзно пострадал и частный сектор. Хозяевам было больно наблюдать, как всего за несколько дней перспективные с виду гроздья превращались в жалкие тряпочки. Некоторые старожилы утверждали – мол, кислотные дожди виноваты. Однако учёные утверждают, что всё это миф, нежелание признать свои ошибки. Кислотные дожди наблюдаются только в крупных промышленно развитых регионах – например в Китае, где с неба может пролиться серная кислота. У нас, увы, виноваты болезни. Виталий Чебану напомнил, что подобная ситуация складывалась и в 1991 году, когда погиб почти весь урожай винограда.

Даже безвирусные клоны от атаки бактерий устоять не могут. Кстати, в Молдову ввезено около 170 клонов винограда. Учёные пытались сопротивляться нашествию выгодных, но непроверенных сортов из Европы, однако их появление в нашей стране было больше политическим решением. Кроме того, вместе с новыми сортами было ввезено карантинное вирусное заболевание винограда Flavescence dorée – золотистое пожелтение, которое постепенно приводит к вымиранию плантаций. Единственный эффективный путь борьбы с ним – выкорчёвывание.

Итак, каким бы ни был этот год, нам нужно задумываться о будущем виноградарства и виноделия. Без учёных мы можем попасть впросак, а специалистов в этой отрасли осталось очень мало – по понятным причинам они уходят из профессии. Если мы сохраним научный потенциал и поможем производителям, убережём и отрасль.

Мнение Габери

Не идеальный сезон

Идеальных сезонов не бывает. Но, к счастью, некоторые производители готовы к сюрпризам погоды, что подтверждается отличным состоянием их виноградников. Можно отметить ещё один положительный момент – мы наблюдаем, что складывается очень неплохая цена на технические сорта винограда. К примеру, «шардоне» и «фетяска» будут стоить около 8 леев за килограмм. Возможно, цена ещё подскочит, потому что виноделы нуждаются в сырье. Ёмкости на винзаводах впервые за много лет опустели, а урожай нельзя назвать очень высоким. Молдова экспортирует вина в 68 стран, и, возможно, некоторые наши производители не смогут выполнить обязательства по контрактам. В этом году некоторые предприятия, реализующие вино наливом, вообще не станут заготавливать сырьё, потому что это будет нерентабельно, и им придётся простаивать целый год.

У нас очень мало востребованных в Европе бессемянных сортов, площади которых необходимо наращивать. Например, цена сорта «кишмиш лучистый» на рынках и в супермаркетах колеблется на уровне 40 леев из-за того, что его очень мало. По цене 35 леев продавался ранний сорт с тёмной ягодой «рошфор», несмотря на то что он с косточками. Кстати, «кишмиш лучистый» получен в нашем Институте виноградарства и виноделия и сейчас успешно возделывается в Италии по технологии Pergola, даёт по 30–40 тонн с гектара и реализуется по 3 евро. У нас же весной на базе итальянского материала посадили лишь два гектара этого сорта. Мы приближаемся к производству товарного столового винограда в 100 тыс. тонн, но в августе-сентябре нам продавать нечего. Когда-то мы совершили ошибку, выкорчевав ранние сорта. В перспективе мы должны стремиться к тому, чтобы удлинить срок поставки винограда на внутренний и внешний рынки.

Георгий Габерь,

председатель Национальной ассоциации производителей и экспортёров винограда

Наталья Устюгова