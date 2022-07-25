Гросу жалеет, что не стал певцом: Два выступления – и живёшь без забот (ВИДЕО)

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Спикер парламента Игорь Гросу сожалеет о том, что не стал певцом. В этом он признался на встрече с жителями Резины.

– Когда я услышал, сколько они получают, сказал: “Боже, почему мама не родила меня певцом?”. Раз в год спел, и нет забот. А если очень-очень надо, спел два раза – на Новый год и на Пасху. И почему мама не родила меня певцом? Слух ведь есть. Ну, что поделать. Может, в другой жизни, – посетовал Гросу.

Комментарий был сделан в контексте появившейся на прошлой неделе информации о том, что партия “Шор” заплатила Филиппу Киркорову 200 тысяч евро за выступление, которое так и не состоялось. Игорь Гросу заверил, что подобных концертов в стране больше не будет, так как они организуются “за счёт украденных у всех нас денег”. В формировании обвинения отрицают и говорят, что речь о политической расправе со стороны правящей партии.

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