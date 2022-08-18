Гросу заверил директора Службы разведки Румынии, что молдавский парламент поддержит процесс реформирования СИБ

Гросу заверил директора Службы разведки Румынии, что молдавский парламент поддержит процесс реформирования СИБ

Председатель парламента Игорь Гросу провёл встречу с директором Службы разведки Румынии (SRI) Эдуардом Раулем Хельвиг. Собеседники обсудили сложную ситуацию в регионе и связанные с ней риски для безопасности.

Также была подчёркнута настоятельная необходимость реформирования служб безопасности в Молдове,  что позволит оперативно и решительно реагировать на новые риски и угрозы государству.

– Парламент через комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку будет поддерживать процесс реформирования и модернизации Службы информации и безопасности, чтобы у нас был независимый, сильный орган, способный обеспечить безопасность граждан и страны, – заверил собеседника Игорь Гросу, сообщает moldpres.md. 

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