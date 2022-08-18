Гросу заверил директора Службы разведки Румынии, что молдавский парламент поддержит процесс реформирования СИБ

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Председатель парламента Игорь Гросу провёл встречу с директором Службы разведки Румынии (SRI) Эдуардом Раулем Хельвиг. Собеседники обсудили сложную ситуацию в регионе и связанные с ней риски для безопасности.

Также была подчёркнута настоятельная необходимость реформирования служб безопасности в Молдове, что позволит оперативно и решительно реагировать на новые риски и угрозы государству.

– Парламент через комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку будет поддерживать процесс реформирования и модернизации Службы информации и безопасности, чтобы у нас был независимый, сильный орган, способный обеспечить безопасность граждан и страны, – заверил собеседника Игорь Гросу, сообщает moldpres.md.

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