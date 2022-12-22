Гросу заявил, что после закрытия 6 телеканалов “стало меньше вони” (ВИДЕО)

Гросу заявил, что после закрытия 6 телеканалов “стало меньше вони” (ВИДЕО)

Заявление было сделано на заседании законодательного органа. 

– Хочу поделиться с вами своим наблюдением. Не знаю, как вы, а я чувствую, что последние три дня наша информационная среда пахнет лучше. Стало меньше пропагандистской вони. Вы почувствовали это? У некоторых зависимость от этой вони, поэтому мы должны продолжать чистить пространство от токсинов, – сказал Гросу. 

Ранее решением КЧС за “некорректное освещение событий в Молдове и в соседней Украине” на время действия режима ЧП были приостановлены лицензии на вещание шести телеканалов.

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