Гросу: Укрепление обороноспособности Молдовы – наш приоритет

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Укрепление обороноспособности государства является приоритетом для действующей власти. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Гросу. Он подчеркнул, что в условиях регионального кризиса оснащение Нацармии современным снаряжением крайне необходимо.

– Республика Молдова получит 40 миллионов евро на укрепление обороноспособности. После вторжения в Украину все страны, большие, маленькие, нейтральные, пересмотрели свои приоритеты и вложили средства в оборону. Любое уважающее себя государство, нейтральное или входящее в блок, обязано заботиться о собственной безопасности, иметь армию. Правило, согласно которому у вас столько безопасности, сколько вы в неё вкладываете, работает отлично. Да, у нас есть партнёры, которые, надеемся, помогут нам в сложных ситуациях, но наши партнёры также задаются вопросом, укрепляет ли само государство свою обороноспособность. Долгое время никаких вложений не было, армия была Золушкой. До сих пор внимание уделялось только социальным вопросам. Пришла пора подумать об оборонительных способностях. Нужно подумать, какое оружие нам нужно. И да, мы это сделаем, – сказал спикер.

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