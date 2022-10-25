Гросу: Украина — форпост перед лицом российской агрессии. Восхищаемся мужеством украинского народа!

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Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу принял сегодня участие в саммите «Международная Крымская платформа», проходящем в Загребе. Выступая на мероприятии, он в очередной раз отметил, что власти РМ осуждают российскую агрессию против Украины и поддерживают суверенитет и территориальную целостность соседней страны.

– Украина — форпост перед лицом российской агрессии, она защищает всех нас, в том числе Республику Молдова…Осуждаем аннексию Крыма и попытки проведения референдумов в оккупированных регионах. Республика Молдова не признает эти незаконные попытки аннексии. Хочу выразить восхищение мужеством украинского народа. Слава Украине! – заявил председатель молдавского парламента.

Стоит отметить, что в рамках этого же мероприятия президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение деоккупировать Приднестровье, Абхазию и южные Курильские острова.

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