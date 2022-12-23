0

Председатель парламента Игорь Гросу призвал граждан не пользоваться электронной почтой с доменом “ru”.

В то же время Гросу заявил в рамках одной из передач, что за взломом телеграм-аккаунтов высокопоставленных лиц страны стояли секретные службы Российской Федерации, передаёт radiomoldova.md.

Каждое отдельное учреждение, имеющее базу данных, должно оградить каждого своего сотрудника от использования корпоративной почты, не использовать, в частности, почту с доменом “ru”. Уважаемые граждане, особенно те, кто работает в государственных учреждениях, адреса электронной почты с доменом “ru” не являются серьёзными. В настоящее время в Российской Федерации нет хозяйствующего субъекта, ИТ, который не подчинялся бы российским спецслужбам, — заявил Игорь Гросу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.