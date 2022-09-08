Гросу пригласил бизнесменов Дании инвестировать в Молдову

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Спикер парламента Игорь Гросу встретился в Копенгагене с представителями крупнейших датских энергетических компаний, президентом Конфедерации датских промышленников, а также с вице-председателем и членами Комиссии по внешней политике датского парламента.

Главной темой обсуждений стал мировой энергетический кризис. Собеседники обменялись мнениями об энергоустойчивости и датском опыте в этой области. Председатель парламента отметил, что в течение последнего года Республика Молдова прилагает последовательные усилия для укрепления энергетической безопасности страны и диверсификации источников энергии, и любые советы и опыт развитых стран в этом смысле полезны.

– Нас очень интересует политика Дании в области энергоэффективности, в частности, возобновляемых источников энергии — солнечных батарей, ветряных турбин и т.д. В этом контексте мы пригласили группу бизнесменов приехать в Кишинёв, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии, – сообщил Гросу.

В ходе встреч также обсуждалась тема расширения торговых отношений и датских инвестиций в Молдову. Председатель парламента заверил, что наша страна открыта для инвестиций и ждет инвесторов из Дании, а это возможность для создания высокооплачиваемых рабочих мест на родине, передаёт moldpres.md.

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