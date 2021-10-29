Гросу: Понятно, что тарифы на газ вырастут

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Спикер признаёт, что тарифы на газ для бытовых потребителей увеличатся, а каким будет рост, станет понятно в тот момент, когда будет озвучена цена закупки у „Газпрома”.

Об этом Игорь Гросу заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Понятно, что тарифы вырастут, они не могут не вырасти, по всей Европе они выросли. Естественно, государство должно вмешаться и помочь людям. Как только у нас будет закупочная цена, согласованная и назначенная, мы сможем рассчитать, кому и в каком размере мы компенсируем счета за газ. Но нам нужна закупочная цена. Завтра-послезавтра у нас будет ясность, – отметил председатель парламента.

Стоит отметить, что переговоры с “Газпромом” продолжаются и сегодня. Вчерашние дискуссии вновь не дали никакого результата.

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