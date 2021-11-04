Гросу поймали на лжи на заседании парламента

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Председатель парламента Игорь Гросу обманул, когда заявил, что не получал письмо от Европейского союза радиовещателей, в котором критикуется предложение ПДС изменить Кодекс аудиовизуальных услуг Молдовы. Доказательства представила депутат БКС Адела Рэйляну.

– Ложь не скроешь. Председатель парламента Игорь Гросу обманул сегодня парламентариев, заявив, что не получал письмо генерального директора Европейского союза радиовещателей относительно позиции структуры по инициативе об изменении Кодекса аудиовизуальных услуг Молдовы. Мы знаем, что он не только получил письмо, но и точное время – 18:04. Получил послание и председатель специальной комиссии, но не проинформировал об этом членов. До пленарного заседания в 11.00 было достаточно времени. Считаем, что так называемая проевропейская власть не учитывает позицию западных партнёров, – написала Рэйляну, опубликовав в соцсети доказывающий это скриншот.

Генеральный директор Европейского союза радиовещателей Ноел Курран написал письмо председателю парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиане Николаеску-Онофрей относительно предлагаемых поправок в Кодекс об аудиовизуальных услугах. В документе отмечается, что союз озабочен инициативой ПДС, которая потенциально ведёт к политическому подчинению общественной телерадиокомпании и Совета по аудиовизуалу.

– Также мы озабочены чрезвычайно коротким сроком, предусмотренным для публичных слушаний по этим важным поправкам в законодательство и отсутствием соответствующих консультаций, – говорится в письме, пишет ntv.md.

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