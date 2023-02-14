Гросу подтвердил, что в правительстве Речана появится новое министерство

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В правительстве Дорина Речана будет ещё больше министерств, чем в правительстве Натальи Гаврилицы. Это в интервью частному телеканалу подтвердил спикер парламента Игорь Гросу. По его словам, речь идёт о министерстве энергетики, поскольку это стратегическая область, в которую предстоит инвестировать в ближайшие как минимум 10 лет.

– И здесь я говорю не только о сетях на юге, с Румынией, и на севере, но есть ещё много вещей, которые необходимо сделать. Это энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, трансформация в целом, концепции энергетической безопасности, как обеспечить, с одной стороны, производство зелёной энергии. Поэтому у нас должно быть отдельное ведомство, которое должно заниматься только этой областью, плюс acquis communautaire и процесс европейской интеграции потребуют повышенное внимание к этой сфере, – сказал Гросу.

По предварительным данным, голосование за правительство Дорина Речана состоится на заседании парламента в четверг.

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