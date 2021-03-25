Гросу подтвердил, что его не поддерживала даже собственная партия (ВИДЕО)

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ПДС не собиралась голосовать на сегодняшнем заседании парламента за своего же кандидата на пост премьера. Это на брифинге для прессы дал понять сам Игорь Гросу.

Так, отвечая на вопрос, собирались ли голосовать за него сегодня его однопартийцы, Гросу ответил:

– Вчера у нас были дискуссии на заседании Национального политического совета. Были разные мнения. Некоторые определились, другие ещё думали. Финальное решение должно было быть принято по итогам дебатов.

Напомним, голосование за Гросу провалилось из-за отсутствия кворума. Социалисты и представители “За Молдову” заявили, что отказываются участвовать в устроенном Майей Санду фарсе.

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